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Рошаль призвал сделать вакцинацию обязательной

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Вакцинация от коронавируса должна стать обязательной на из-за роста числа заболевших в стране, заявил президент национальной медицинской палаты и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Об этом говорится в Instagram пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Сейчас дискутируется вопрос: надо ли делать так, чтобы вакцинация была обязательной. Я считаю, что надо, учитывая такой рост заболевших — с одной стороны, а с другой — не уменьшающееся число умерших», — приводит ведомство слова медика.

Рошаль добавил, что сам уже сделал прививку, чтобы «защитить себя и своих близких» и не понимает тех, кто отказывается от вакцинации.

По его словам, прививки сделали уже миллионы граждан, а число тех, у кого были осложнения — минимальное, и нет летальных случаев.

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