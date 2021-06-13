В Подмосковье среди привившихся от COVID-19 разыграют квартиру

В Подмосковье разыграют квартиру среди привившихся от COVID-19. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Речь идет о тех, кто с 15 по 25 июня 2021-го впервые получит первый компонент вакцины. Желающие поучаствовать в розыгрыше могут выбрать любой препарат: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» или «КовиВак».

Принять участие может любой российский гражданин старше 18 лет. Место регистрации не имеет значение. Для этого нужно зарегистрироваться на региональном портале «Госуслуг» с 15 до 25 июня.

В качестве приза победитель получит трехкомнатную квартиру площадью 74,9 квадратных метра в ЖК «Новая пролетарка» в Серпухове.

Победителя определят в прямом эфире телеканала «360» 27 июня в 19:00.

Ранее сообщалось, что власти Москвы запустили дополнительную программу стимулирования вакцинации, которая распространяется на всех граждан старше 18 лет. С 14 июня по 11 июля 2021 года граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины от COVID-19, станут участниками розыгрыша автомобилей.