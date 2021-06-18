Власти оценили решение регионов об обязательной вакцинации групп риска

Решение регионов России об обязательной вакцинации для населения из групп риска — необходимая мера. Так их оценила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

Ранее Голикова рассказала, что прирост заболеваемости коронавирусом в России за минувшие пять дней составил 34,4 процента. Показатели по Москве превысили 54 процента. Вице-премьер добавила, что первым компонентом вакцины привились 19,7 миллиона человек, обоими — 16,1 миллиона человек.

Обязательную вакцинацию для части населения ввели в том числе Москва, Подмосковье, Ленинградская и Кемеровская области, Тула, Сахалин. Решение касается работников сферы обслуживания, образования и здравоохранения. Как объяснила глава Роспотребнадзора Анна Попова, речь идет о сотрудниках, которые по долгу работы контактируют с людьми.