Еще один российский регион ввел обязательную вакцинацию части жителей

В Туле вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для групп риска. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

«Новый инструмент — обязательная вакцинация групп риска введена в Москве, Московской области, на Сахалине, в Кемерово и сегодня в Туле вводится», — отметила Попова.

Также глава Роспотребнадзора допустила, что при осложнении ситуации с COVID-19 может быть введена обязательная вакцинация части жителей в других регионах России.

За последние 24 часа в стране выявили 17 262 новых случая коронавируса в 85 регионах. Больше всего заражений обнаружили в Москве (9056), Московской области (1254) и Санкт-Петербурге (970). В Тульской области выявлено 77 случаев COVID-19. Меньше всего — в Ненецком АО (4) и Чукотском АО (1).