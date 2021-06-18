Названо число привитых от коронавируса россиян

В России первым компонентом вакцины против коронавируса привиты 19,7 миллиона человек, обоими — 16,1 миллиона человек. Такие числа назвала вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

Ранее несколько регионов России, в том числе Москва, Подмосковье. Ленинградская и Кемеровская области, а также Сахалин ввели обязательную вакцинацию для части населения, в основном решение касается работников сферы обслуживания, образования и здравоохранения.

Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, при осложнении ситуации с коронавирусом может быть введена обязательная вакцинация и в других регионах страны. Она объясняла, что речь идет о группе риска тех, кто вынужден контактировать с людьми из-за работы.

За последние сутки в России выявили 17 262 заражений коронавирусом, это самые высокие показатели с февраля. Всего в стране выявлено 5 281 309 случаев COVID-19.