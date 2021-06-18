В правительстве раскрыли прирост заболеваемости COVID-19 в России за минувшие пять дней. Он составил 34,4 процента, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

По ее словам, прирост случаев заболевания коронавирусной инфекцией за этот период по Москве составил свыше 54 процентов. Она добавила, что первой причиной такого роста является несоблюдение ограничительных мер россиянами, особенно в период, когда в стране не сформировался коллективный иммунитет.

Помимо этого, Голикова уточнила, что есть три фактора, которые влияют на снижение уровня заболеваемости. Среди них она отметила своевременное тестирование граждан, заболевших коронавирусной инфекцией, соблюдение ограничительных мер и вакцинацию.

Ранее вице-премьер заявила, что за последние двое суток зафиксирован подъем смертности на 14 процентов. По ее словам, чтобы избежать летальных исходов, нужно защитить себя и своих близких