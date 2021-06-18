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Голикова заявила о росте смертности за двое суток на 14 процентов

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

За последние двое суток зафиксирован подъем смертности на 14 процентов. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире «России 24».

По ее словам, чтобы избежать летальных исходов, необходимо защитить себя и своих близких. «[Соблюдать] весь тот набор ограничительных мероприятий, которые сегодня рекомендуют и главные санитарные врачи, и наши медицинские работники, которые находятся на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией», — добавила она.

Голикова также сообщила, что прирост заболеваемости коронавирусом в России за последние 5 дней составил 34,4 процента. Лидерами по числе случаев COVID-19 она назвала Москву (прирост свыше 54 процентов) и Подмосковье. При этом вице-премьер также отметила, что рост ежесуточных объемов вакцинации от коронавируса в РФ в последние несколько дней составил порядка 5 процентов.

В России за последние сутки выявили 17 262 новых случая коронавируса в 85 регионах страны. Больше всего заражений обнаружили в Москве (9056), Московской области (1254) и Санкт-Петербурге (970). Меньше всего — в Ненецком АО (4) и Чукотском АО (1).

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