Власти объяснили очередь из 18 машин скорой помощи в российской больнице

Очередь из машин скорой помощи около новосибирской больницы №3, которую заметили ночью, связана с увеличением количества пациентов с подозрением на пневмонию. Об этом сообщил Минздрав по региону, передает РИА Новости.

В областном Минздраве рассказали, что с 16:00 до 4:00 по московскому времени 16 июня медучреждение работало в режиме распределительного инфекционного госпиталя. В это время больница принимала всех пациентов Новосибирска с подозрением на внебольничную пневмонию.

В Минздраве уточнили, что за 36 часов больница приняла 124 пациентов. В ведомстве отметили четкую и слаженную работу сотрудников медучреждения. Также в сообщении говорится, что подобное скопление машин скорой помощи произошло однократно.

Ранее сообщалось об очереди из машин скорой около больницы Новосибирска. Медики отметили большое количество обращений со стороны непривитого от коронавируса населения.