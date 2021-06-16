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Врачи объяснили очередь из 18 машин скорой помощи в российской больнице

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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В новосибирской городской больнице в ночь на 16 июня выстроилась очередь из 18 машин скорой помощи. Врачи объяснили это ростом числа коронавирусных больных. Об этом сообщает ТАСС.

По словам медиков, идет рост обращений с коронавирусной инфекцией, следственно «увеличивается количество пневмоний, которые мы отвозим в стационар». Большое количество обращений идет от непривитой части населения.

С 14 июня до утра 16 июня больница работала, как распределительный инфекционный госпиталь, который принимал всех пациентов с подозрением на внебольничную пневмонию. В пресс-службе областного Минздраве отметили, что очередь из автомобилей скорой выстроилась однократно, работа медиков при этом была «четкой и слаженной». За 36 часов врачи было госпитализировано 124 человека.

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