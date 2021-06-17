Главный защитник российского бизнеса, уполномоченный по правам предпринимателей при президенте Борис Титов предложил возобновить выдачу кредитов под 2 процента пострадавшему бизнесу. Об этом сообщает ТАСС .

«Если дальше пойдет такая история с ковидом, и будут опять какие-то меры, связанные с локдаунами, ограничениями и прочее, то, конечно, бизнесу нужно будет помочь», — сказал омбудсмен. По его мнению, выдача двухпроцентных кредитов для сохранения занятости являлась самой действенной мерой поддержки бизнеса в 2020 году, поэтому ее необходимо распространить и в 2021 году в случае обострения ситуации с коронавирусом.

Титов также отметил, что государству целесообразно взять на себя выплату зарплаты на предприятиях наиболее пострадавших отраслей.

12 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил дни с 15 по 19 июня нерабочими из-за сложной ситуации с коронавирусом. Решение касается предприятий и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным дням (воскресеньям). В организациях общественного питания, ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей ночью — с 23:00 до 06:00, кроме обслуживания навынос.