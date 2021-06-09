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Титов рассказал о геройском поступке главы Минфина при выходе из кризиса 90-х

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Борис Титов
Борис Титов
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Главный защитник российского бизнеса, уполномоченный по правам предпринимателей при президенте Борис Титов рассказал о геройском поступке главы Счетной палаты Алексея Кудрина, занимавшего пост министра финансов с 18 мая 2000 года по 26 сентября 2011-го. Он заявил об этом в интервью «Газете.Ru».

Титов отметил, что команда, «которая уже 20 лет управляет экономикой страны», была очень важна. По его словам, управление было очень правильным и эффективным на первом этапе, «когда мы выходили из кризиса 90-х».

«Это была такая пожарная команда. Надо было собирать все разбросанное, и они с этим очень хорошо справились. Ликвидировали дефицит бюджета, расплатились с долгами, стабилизировали финансовую систему страны, начали получать налоги. Алексей Кудрин на поcту главы Минфина вообще геройский поступок совершил, когда ввел пошлину на экспорт нефти», — вспоминает он.

Бизнес-омбудсмен добавил, что Кудрин все стабилизировал, а также восхитился тем, что глава Минфина пошел против интересов нефтяников. «Представляете? С металлургами до сих пор так никто не решился сделать», — заключил Титов.

Ранее в июне глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал о судьбе доллара в России после его исключения из структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ). «Доллар не вне закона. Все будут также работать, также обменивать во всех обменниках. Также можно хранить свои личные сбережения в долларах, но государство свои резервы диверсифицирует в другие активы», — пояснил он.

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