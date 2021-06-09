Главный защитник российского бизнеса указал на «страх всего нового» у чиновников

Главный защитник российского бизнеса, уполномоченный по правам предпринимателей при президенте Борис Титов указал на «страх всего нового» у чиновников. Он заявил об этом в интервью «Газете.Ru».

«У них нет инвестиционного мышления, нет понимания, что страна не может стоять — велосипед падает, когда останавливается», — сказал он, добавив, что «надо рисковать» и инвестировать в будущее. «Они боятся всего нового», — подчеркнул Титов.

По его словам, управляющая уже 20 лет российской экономикой команда действовала правильно на первом этапе своей работы — выходе из кризиса 90-х. Однако после кризиса должен наступать этап развития, «инвестиционный этап», заверил бизнес-омбудсмен.

В мае Титов объявил на XV Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей, что в 2022 году уйдет в отставку.

Титов был назначен бизнес-омбудсменом в 2012 году указом президента Владимира Путина. В 2017-м его полномочия были продлены. На своем посту Титов запомнился, в том числе, высказываниями в пользу снижения административного и уголовного давления на бизнес.