Главный защитник российского бизнеса опроверг сообщения о своей отставке

Главный защитник российского бизнеса, уполномоченный по правам предпринимателей при президенте Борис Титов опроверг сообщения СМИ о своем уходе в отставку. Об этом сообщает ТАСС.

«Хочу заметить, что "слухи о моей смерти сильно преувеличены", следуя великой цитате Марка Твена. Мои полномочия истекают в июне 2022 года. До этого момента я остаюсь на посту», — приводит слова Титова его пресс-служба. Бизнес-омбудсмен напомнил, что назначение уполномоченного прописано в законе, а решение принимает президент на основании рекомендаций делового сообщества, «интриги в этом и правда никакой нет».

Ранее Титов сообщил, что не намерен занимать свою должность больше двух пятилетних сроков, второй из которых истекает в следующем году. Такую позицию он назвал правилом всех уполномоченных по правам предпринимателей. «Все мы понимаем — с математикой все неплохо у предпринимателей, я думаю, — что этот год будет завершающим для меня как уполномоченного по защите прав предпринимателей», — заявил он.

Титов был назначен бизнес-омбудсменом в 2012 году указом президента Владимира Путина. В 2017-м его полномочия были продлены. На своем посту Титов запомнился, в том числе, высказываниями в пользу снижения административного и уголовного давления на бизнес.