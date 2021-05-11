Названа причина экономического отставания России

В отличие от богатых стран мира, в России высокий уровень образования не конвертируется в высокую производительность труда. Об этом говорится в подготовленном Высшей школой экономики докладе «Производительность труда и российский человеческий капитал: парадоксы взаимосвязи», на который ссылаются «Ведомости».

Такой феномен является причиной отставания российской экономики. Человеческий капитал расходуют неэффективно, умения и знания не применяются на практике, а значит, у людей отсутствует мотивация повышать их в течение всей жизни.

Как сказано в докладе, только 12 процентов россиян в возрасте 25-64 лет проходят переобучение. В Европе, в зависимости от страны, в переобучении задействованы 40-60 процентов жителей.

Самообразованием в России, подсчитали эксперты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, занимаются 22 процента, что в три-четыре раза меньше, чем в Европе. Но вина в этом лежит не только на самих работниках.

Материалы по теме Бизнес в клеточку. Труд заключенных — прибыльное дело. Сколько зарабатывает на колониях Россия? Советский подход Продуктовые карточки помогли выжить людям в СССР. Могут ли их ввести в России и нужно ли это?

Предприятия почти не выделяют средств на переобучение сотрудников. Лаборатория исследований рынка труда ВШЭ выяснила, что тратят какие-то средства на дополнительное образование четыре из десяти российских компаний, но и в этом случае в среднем речь идет о 14 тысячах рублей на одного сотрудника, что является незначительной суммой.

Директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон объяснил, что российские работодатели не видят смысла в дополнительном образовании, поскольку внутренняя конкуренция слаба, инновации редки, а включенность в мировую торговлю достаточно слабая. Вместо этого компании предпочитают переманивать сотрудников у конкурентов.

Авторы доклада предупредили, что на фоне сокращения и старения населения без серьезных инвестиций в образование, науку и здоровье к 2030 году страна может столкнуться с неожиданными проблемами, связанными с человеческим капиталом.

Власти планируют повышать производительность труда с помощью нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Однако бизнес-омбудсмен Борис Титов полагает, что совершить качественный переход поможет только конкуренция, а идея гособразования не сработает.

В августе прошлого года Счетная палата назвала главной проблемой российского нацпроекта «Наука» малое финансирование. Из-за этого невозможно создать комфортные условия жизни и труда для научных работников, что порождает «утечку мозгов».