В России решили тратить меньше денег на образование и демографию

В России объем финансирования нацпроектов в 2021 году составит 2,2 триллиона рублей, пишет ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета. При этом на образование и демографические проекты решили выделить меньше денег, чем планировалось.

Траты на проект «Образование» снизятся более чем на 14 миллиардов рублей. В 2021 году объем финансирования проекта сократится на 8,3 миллиарда рублей, а в 2022 году — на 5,96 миллиарда. Однако в 2023 году Минфин хочет увеличить траты на 68,2 миллиарда рублей.

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Финансирование нацпроекта «Демография» уменьшится на 84 миллиарда рублей в 2021 году. В 2022 году на него выделят 766 миллиардов рублей (на 60 миллиардов рублей меньше, чем планировалось ранее), в 2023 году — 866 миллиардов рублей (на 26 миллиардов меньше). Среди ключевых целей проекта: увеличение продолжительности жизни до 67 лет, снижение смертности, увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 детей на одну женщину и другие.

Минфин не рассчитывает на поступление в 2021-2023 годах средств в федеральный бюджет от прибыли ЦБ, сказано в документе.

Ранее стало известно, что Минфин предложил увеличить господдержку СМИ в 2021 году на 40 процентов по сравнению с затратами, планировавшимися ранее. При этом расходы федерального бюджета на выплату пенсий сократят на 2,5 триллиона рублей.