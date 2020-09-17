Российские власти вновь раздадут миллиарды государственным СМИ

Минфин России предложил вновь увеличить господдержку СМИ в 2021 году на 40 процентов по сравнению с затратами, планировавшимися ранее. Как сообщает РБК, власти передумали снижать субсидии (они останутся на уровне 2020 года) и раздадут государственным СМИ более 100 миллиардов рублей.

В пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2021 год отмечается, что на поддержку СМИ могут быть выделены почти 102,8 миллиарда рублей. В действующей редакции бюджета субсидии СМИ в 2021 году были определены в размере 73,8 миллиарда рублей.

Материалы по теме Движение вниз Россия тратит миллиарды из бюджета на поддержку телевидения. Кому и зачем это нужно? «Дух свободы» Звезды телевидения уходят в интернет. Там их ждут деньги и настоящая слава

Формально Минфин предложил увеличить господдержку информационных ресурсов, но фактически предложенная корректировка сохраняет размер субсидий на прежнем уровне.

Таким образом, RT, ВГТРК, «Россия сегодня», Первый канал и «Общественное телевидение России» получат примерно ту же сумму, что и в 2020 году. Но эти субсидии будут выше, чем планировалось в 2019 году.

В пресс-службе RT настаивают, что бюджет в 2021 году будет меньше, так как большинство трат проходят в валюте из-за вещания за границей. «Так что с поправкой на курс наш бюджет на следующий год сильно сократился. И без поправки — тоже», — заключил представитель СМИ.

По словам представителя МИА «Россия сегодня», это восстановление финансирования до уровня 2020 года, так как запланированные базовые лимиты были сильно занижены.