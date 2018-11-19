Первому каналу понадобились миллиарды от государства

В ближайшие семь лет Первому каналу потребуется около 40 миллиардов рублей субсидий из федерального бюджета для поддержания стабильности. К такому выводу пришла компания PwC, готовившая исследование по заказу канала. Его результаты оказались в распоряжении «Коммерсанта».

Компания представила прогнозные сценарии развития канала до 2025 года, которые показывают необходимость регулярной господдержки. По оценке PwC, в 2018 — 2021 годах бюджетные выплаты в год должны составлять 6,5 миллиарда рублей, а в 2022–2025 годах — по пять миллиардов. Таким образом, с учетом того, что 2018 год подходит к концу, на ближайшие семь лет господдержка должна составлять 39,5 миллиарда рублей.

Исследователи отметили, что текущая система выделения субсидий «не учитывает общественно-политическую миссию Первого канала», выполнение которой является одной из причин его убыточности, говорит источник газеты, знакомый с докладом. Финансовое положение канала также усугубляется экономической ситуацией в стране, падением телепросмотров и ужесточением конкуренции со стороны тематических каналов.

В ближайшее время совет директоров Первого канала поручит его гендиректору Константину Эрнсту обратиться в правительство с просьбой предоставить необходимые субсидии. Близкий к правительству источник издания подтвердил, что канал уже обращался с подобной просьбой и до выводов PwC.

Первый канал третий год с небольшим разрывом уступает «России 1» по аудитории. Знакомый с ситуацией источник говорит, что конкуренцию усложняет существенная разница в размере субсидий этим каналам. Субсидия на шесть телеканалов семейства Первого в 2018 году составила 8,98 миллиарда рублей, а в 2019-ом снизится до семи миллиардов. Это средства на контент и его распространение в городах с населением менее 100 тысяч человек. В свою очередь, государственный холдинг ВГТРК в 2016 году получил субсидий 25,68 миллиарда рублей, в 2017-ом — 25,82 миллиарда, а в 2018 году — 24,9 миллиарда рублей.

Собеседник, близкий к правительству, объяснил, что ВГТРК нужно содержать больше социально значимых активов. Речь о крупнейшей в стране сети из 94 региональных телекомпаний, канале «Культура», который не показывает рекламу, радиостанциях «Радио России», «Вести FM» и «Маяк», а также новостном канале «Россия 24», который нуждается в дофинансировании. В ВГТРК отметили, что почти половина субсидий идет на оплату распространения трех федеральных радиостанций и трех телеканалов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!