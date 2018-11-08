Комик произнес политический лозунг в эфире Первого канала и объяснился

Московский стендап-комик талышского происхождения Идрак Мирзализаде в эфире программы «Вечерний Ургант» зачитал политический лозунг под видом шутки. Фрагмент эфира доступен на YouTube-странице программы.

В конце монолога Мирзализаде произнес фразу «Свободу Фахрутдину Абосзода!», добавив, что это высказывание не имеет смысла.

«Это ничего абсолютно не значит, но звучит так эпично в эфире Первого канала, как будто у меня есть какие-то политические убеждения», — заявил комик, прежде чем уйти со сцены.

После выхода эфира Мирзализаде опубликовал расшифровку шутки в Instagram. Как оказалось, юмористическая фраза имела политический подтекст.

«В эфире я сказал "Свободу Фахраддину Абосзода!. Это ничего не значит". Но, к сожалению, это все-таки что-то значит. Обычно я не имею возможности публиковать тут серьезные посты, и мне нужно было что-то сделать, чтобы это смотрелось тут не так резко», — написал комик, однако позднее он удалил запись со страницы. Журналисты TJournal успели передать содержание поста.

Фахраддин Абосзода — политолог, общественный деятель и лидер талышского национального движения. В июле против него возбудили уголовное дело: политик подозревается в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя Азербайджана, а также в разжигании межнациональной розни. Суд арестовал политолога до 6 марта 2019 года.

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