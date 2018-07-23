Уткин раскрыл детали ухода с Первого канала и последнего разговора с Эрнстом

Телекомментатор Василий Уткин в интервью Sports.ru раскрыл подробности разрыва отношений с Первым каналом. По его словам, руководство телеканала не имеет прямого отношения к его отстранению от комментирования матчей чемпионата мира по футболу.

О том, что в его услугах больше не нуждаются, Уткину сообщили после матча Испания — Португалия 15 июня, который он комментировал со стадиона в Сочи. Ему предстояло работать на играх в Ростове-на-Дону и Волгограде, где он должен был прокомментировать матч с Леонидом Слуцким (объявил о прекращении сотрудничества с Первым каналом на следующий день после Уткина, уехав на сборы со своей новой командой — прим. «Ленты.ру»). «Мы с ним даже созвонились и все обсудили. А потом оказалось, что это невозможно», — уточнил ведущий.

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Он узнал о приостановлении сотрудничества на пути в Ростов-на-Дону, но все равно присутствовал на матчах, ожидая, что решение может измениться. По возвращении в Москву Уткин встретился с генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом и генпродюсером телеканала Александром Файфманом. По словам комментатора, он использовал редкую возможность сказать Эрнсту, что он о нем думает.

«В этот момент стало очевидно, что мне он ничего плохого сделать уже не может. И мне нечего его бояться, не о чем просить, потому что только что наше сотрудничество закончилось. И я сказал, что всегда хотел поработать с ним. Мне очень приятно, что эта встреча состоялась. Я сожалею, что так прервалось, но Первый канал здесь совершенно ни при чем. У меня не может быть никакой обиды на него. Вообще», — подчеркнул Уткин.

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Он усомнился в том, что на приостановку сотрудничества повлиял кто-то из администрации президента, увидев в его соцсетях высказывания о политике Алексее Навальном, или вспомнив о том, что в 2011 году ведущий участвовал в оппозиционных протестах на Болотной площади. «Я готов допустить, что кто-то на Старой площади (где располагается администрация президента России — прим. «Ленты.ру» ) не знал, а потом узнал. Но думаю, дело не в этом», — заключил комментатор.

Он не стал раскрывать лиц, причастных к его отстранению, отметив, что на команду Эрнста постоянно оказывается давление. «Мне кажется, я правильно себе представляю, что команда Первого делает ряд вещей, прилагая большие усилия вопреки разным силам. Находя компромиссы. Это немало. Мне бы на это не хватило сил», — пояснил он.

Уткин объявил о прекращении сотрудничества с Первым каналом 19 июня. На следующий день пул комментаторов покинул бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий, который 17 июня во время матча Германия — Мексика в прямом эфире пошутил об оппозиционере Алексее Навальном. Слуцкий заверил, что его уход не связан с политикой, а продиктован началом предсезонной подготовки у голландского клуба «Витесс», который он тренирует.

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