Слуцкий пояснил уход с Первого канала и умолчал о Навальном

Бывший тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий пояснил, почему больше не будет комментировать матчи чемпионата мира 2018 года на Первом канале. Его слова приводит ТАСС.

«Мой контракт с Первым каналом изначально был рассчитан до 20 июня, 21 июня улетаю в "Витесс", 22-23-го у нас уже будут тесты, а 24 июня я приступаю к работе в новом клубе», — сказал Слуцкий.

Он поблагодарил телезрителей и канал за возможность освещать мундиаль, отметив, что «старался максимально качественно делать свою неосновную работу».

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Футбольный тренер сообщил о прекращении комментаторской работы на Первом канале по завершении матча Россия — Египет 19 июня. Двумя днями ранее, комментируя игру Германии с Мексикой, он упомянул фамилию оппозиционера Алексея Навального. Его коллега по эфиру Кирилл Дементьев сказал, что немцы играют в «навальный футбол». «Навальный играет в футбол? Интересно было бы глянуть», — пошутил 47-летний специалист.

Слуцкий был назначен главным тренером голландского «Витесса» в марте. После назначения в эфире программы «Вечерний Ургант» он пояснил, что будет комментировать матчи ЧМ-2018, пока у него будет свободное время. Тогда же он предупредил, что в середине июня уедет готовить «Витесс» к предстоящим играм.

19 июня о прекращении сотрудничества с Первым каналом в рамках чемпионата мира по футболу также объявил Василий Уткин. Причины отказа комментировать матчи он не сообщил. На канале пояснили, что гонорар ведущего будет направлен в фонд содействия решению проблем аутизма «Выход».

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