Упомянувший Навального в эфире Слуцкий перестал комментировать матчи на Первом

Бывший тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий больше не будет комментировать матчи на Первом канале. Об этом он заявил в конце трансляции игры между сборными России и Египта, которая велась на сайте телеканала.

«К сожалению для меня, я заканчиваю свою работу на Первом канале, потому что необходимо приступить к другой деятельности». Но я уверен, что все будет складываться так же удачно», — сказал Слуцкий, подразумевая игру сборной России.

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В марте в эфире программы «Вечерний Ургант» Слуцкий объявлял, что в середине июня уедет тренировать голландский клуб «Витесс», где он был назначен главным тренером. 47-летний специалист объяснял, что в этот период у «Витесса» начинается предсезонная подготовка. Первая тренировка состоится 24 июня, а 20 июня пройдет жеребьевка, в ходе которой выяснится потенциальный соперник клуба в ближайшем матче.

17 июня во время матча Германия — Мексика в эфире Первого канала Слуцкий упомянул фамилию оппозиционера Алексея Навального. Его коллега по эфиру Кирилл Дементьев сказал, что немцы играют в «навальный футбол». «Навальный играет в футбол? Интересно было бы глянуть», — пошутил Слуцкий.

19 июня о прекращении сотрудничества с Первым каналом в рамках чемпионата мира по футболу объявил Василий Уткин. О причинах отказа комментировать матчи он не сообщил. На канале пояснили, что гонорар ведущего будет направлен в фонд содействия решению проблем аутизма «Выход».

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