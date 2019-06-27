ТНТ и СТС начнет финансировать государство

Частные развлекательные телеканалы могут получить финансирование из государственного бюджета в 2020 году. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В доказательство своих слов журналисты приводят опубликованные Минфином методические указания по распределению базовых бюджетных ассигнований на плановый период 2020–2022 годов. В них указывается, что господдержка коммерческих каналов, входящих в состав второго мультиплекса, является приоритетной в рамках программы «Информационное общество».

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Источник РБК, знакомый с ситуацией, подтвердил изданию, что финансирование каналов второго мультиплекса из бюджета в настоящий момент действительно обсуждается, и вопрос о сумме поддержки должен быть решен в ближайшее время.

Мультиплексы были созданы в России в рамках перехода с аналогового ТВ на цифровое. Это пакеты каналов, вещающих на одной частоте. Первый мультиплекс состоит главным образом из каналов с госучастием, а второй — из десяти коммерческих каналов: РЕН ТВ, СТС, «Домашний», ТНТ, ТВ3, «Пятница», «Муз ТВ», «Звезда», «Мир» и «Спас».

Цифровой формат вещания считается более современным, чем аналоговый, так как дает более высокое качество изображения и звука и защищен от помех. Поэтапный переход на «цифру» начался в декабре 2018 года. Согласно программе цифровизации, оба мультиплекса к концу года должны быть доступны в цифровом формате 98 процентам населения страны.

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