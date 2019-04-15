Зрители 20 регионов лишились привычного телевидения

В России стартовал второй этап перехода телевидения на цифровое вещание. Еще в 20 регионах было ограничено распространение аналогового сигнала. Об этом говорится в сообщении на сайте ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», занимающегося распространением сигнала.

С аналогового на цифровое телевидение перешли Москва, Подмосковье, Амурская, Ивановская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Курганская, Липецкая, Новгородская, Сахалинская, Тюменская, Ярославская области. Аналог также отключили в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, в Калмыкии, Удмуртии, Чувашии и Мордовии, а также в Ямало-Ненецком автономном округе.

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Цифровой сигнал доступен только тем россиянам, телевизоры которых поддерживают формат DVB-T2. Чтобы смотреть 20 бесплатных каналов, обладателям старых телевизоров необходимо приобрести специальную цифровую приставку. В феврале замглавы Минкомсвязи предупредил о мошенниках, которые вместе с приставками пытаются навязать зрителям договоры на услуги платного кабельного телевидения.

В конце 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев призвал региональные власти возместить малоимущим гражданам затраты на покупку приставок, а также помочь с их подключением.

По оценке, запрошенной Минпромторгом, в процессе перехода от аналогового вещания к цифровому без телевидения могут остаться до 33,7 миллиона семей. Именно столько телевизоров в России, по подсчетам представителей индустрии, не могут принимать цифровой сигнал.

По подсчетам Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, пять человек из ста в России сознательно приняли решение отказаться от телевизора.

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