Отключение россиян от традиционного телевидения раскритиковали

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предположила, что полный переход России на цифровое телевидение, запланированный на 2019 год, может стать проблемой для большего числа граждан, чем предполагается в плане. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

По данным министра Константина Носкова, проблемы с просмотром телевизора могут возникнуть у полутора процентов домохозяйств. Матвиенко посчитала прогноз слишком оптимистичным.

По мнению председателя Совфеда, министерство связи не произвело вовремя необходимых исследований и не изыскало ресурсов для воплощения программы. «Ну, догоняйте. Будет под жестким контролем Совета Федерации», — заключила Матвиенко.

Матвиенко напомнила Носкову, что переход готовился в течение последних четырех лет. «Надо было подготовиться к этому заранее», — заметила она.

Носков объяснил, что любая семья, обладающая даже ламповым телевизором, сможет получить доступ к цифровому вещанию. Для это следует обзавестись специальной приставкой. ФАС поручено следить за ценами на такие устройства. Он заверил, что лишь 1,5 процента россиян могут пострадать от отключения аналогового вещания.

В опубликованном ранее экспертном заключении, подготовленном по запросу Минпромторга, доля россиян, которые могут остаться без телевещания, оценивается в 30 процентов. По мнению специалистов, в случае полного отключения аналогового сигнала, до 34 миллионов жителей России останутся без доступа к телевидению.

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