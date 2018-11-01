Появились подробности отключения телевидения у миллионов россиян

Крупные российские федеральные телеканалы намерены прекратить аналоговое вещание в 2019 году. Об этом заместитель главы Минсвязи Алексей Волин сообщил на форуме Национальной ассоциации телерадиовещателей, передает РИА Новости.

«Это решение каналов. Первый канал точно решил прекратить аналоговое вещание в 2019 году», — отметил он, добавив, что точные сроки еще уточняются.

В октябре Волин заявлял, что аналоговым телевидением в России пользуется только 10 процентов населения.

Отказ будет происходить в рамках перехода на цифровое телевещание, запланированного на начало 2019 года. По данным экспертов, до 30 процентов телевизоров (до 33,7 миллиона) в России способны принимать только сигнал аналогового телевидения. В случае его отключения россияне останутся без доступа к телевидению.

Всего в стране около 110-120 миллионов работающих телевизоров. Большая часть из них, 64,5 миллиона, подключены к операторам платного телевидения, то есть уже принимают цифровой сигнал.

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