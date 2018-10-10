С нового года часть россиян останется без телевидения

Государство продлило переход России на цифровое телевидение до середины января 2019 года, заявил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин в интервью «Известиям». Чиновник отметил, что для принятия цифрового сигнала гражданам необходимо приобрести цифровые приставки или новые телевизионные приемники. Не успевшим установить устройства до отключения аналогового сигнала ТВ будет недоступно.

«У людей точно есть время, чтобы до отключения аналога приобрести необходимое оборудование. Самая дешевая цифровая приставка сегодня стоит меньше блока сигарет — 700-800 рублей», — добавил Волин.

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На вопрос о том, почему россияне должны «тратиться» на новое оборудование, чиновник ответил, что «граждан вряд ли устраивает возможность принимать три телевизионных канала в плохом качестве, когда есть возможность принимать двадцать — в хорошем». Переход на цифровое ТВ, по его оценке, должен повысить «возможность выбора» в семь раз.

По данным Волина, аналоговым телевидением продолжают пользоваться около 10 процентов населения страны.

В 2018 году завершается стартовавшая в 2009 году федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания», которая призвана перевести индустрию на цифровые рельсы. По результату ФЦП россиянам должны быть доступны два мультиплекса по 10 каналов и три радиоканала.

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