Государственным СМИ дадут дополнительные миллионы рублей

Правительство России намерено выделить дополнительные субсидии в размере 800 миллионов рублей на финансирование государственных телекомпаний и агентств. Об этом говорится в проекте поправок к закону о бюджете на 2018-2020 годы.

Согласно документам, дополнительные субсидии разделят между собой компании ВГТРК и АНО «ТВ-Новости» (RT), а также агентство ТАСС. Первые получат по 295 и 300 миллионов рублей соответственно. При этом известно, что ранее государство уже запланировано выделить 21,95 миллиарда рублей для ВГТРК и 17,5 миллиарда рублей для АНО «ТВ-Новости».

Оставшиеся дополнительные 205 миллионов рублей достанутся ТАСС, благодаря чему вся сумма финансирования агентства на обозначенный период составит 1,735 миллиарда рублей.

В октябре 2016 года планировалось постепенно снижать финансирование государственных СМИ и к 2019 году сократить его на 6-20 процентов. Однако в 2017 году бюджет государственных СМИ в России вырос на 2,5 миллиарда рублей: тогда ТАСС получил дополнительные 900 миллионов рублей, а ВГТРК — 186 миллионов рублей, сообщала «Русская служба Би-би-си».

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