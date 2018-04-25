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В России запустили телеканал для молодежи

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ВГТРК запустил молодежный телеканал «Го», рассчитанный на аудиторию 10-25 лет. Канал начал вещание 26 апреля.

Программная сетка канала будут составлять обзоры трендов YouTube, тревел-шоу, пранки, автообзоры, хорроры и приключения, мода и бьюти, игровые стримы и спортивные челленджи.

Лицами канала станут известные и начинающие видеоблогеры, которые получат собственные программы. Игорь Войтенко будет давать советы по фитнесу, Бродяга Фишай расскажет, как путешествовать по миру без денег и телефона, Алекс Супер покажет заброшенные места на планете, Гусейн Гасанов займется пранками в проекте «Подстава», а Арина Данилова станет
автором и ведущей музыкального проекта «Потопали в ТОП».

«Го» будет вещать на YouTube и в пакетах «Цифрового телевидения ВГТРК», которое объединяет нишевые познавательные каналы госхолдинга.

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