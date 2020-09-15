Пенсионный фонд приготовился к рекордной «дыре»

Руководство Пенсионного фонда России (ПФР) приготовилось к тому, что размер «дыры» в его бюджете в 2021 году станет рекордным за последние пять лет, пишет РБК со ссылкой на проект бюджета фонда на ближайшие три года.

Согласно плану, в следующем году Пенсионному фонду потребуется трансферт из федерального бюджета в размере 3,53 триллиона рублей, что составляет 38 процентов всех планируемых расходов.

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В июне, когда составлялась первая предварительная версия бюджета, будущий трансферт планировался на уровне 4,12 триллиона рублей, или 42,6 процента расходов. Однако впоследствии его удалось сократить за счет двух факторов: перераспределения источников финансирования в пользу более активного использования собственных накоплений ПФР прежних лет и пересмотра прогноза доходов от взносов работодателей в большую сторону.

Также снизить размер трансферта из федерального бюджета по сравнению с изначально запланированным объемом предполагается в 2022 и 2023 годах — до 3,86 и 4 триллионов рублей соответственно против 4,3 триллиона в каждый из двух лет.

Размер трансферта в нынешнем году пока окончательно не определен. На данный момент он запланирован в сумме 3,2 триллиона рублей, но может быть увеличен в связи с антикризисными мерами правительства.