В России сократят расходы на выплату пенсий

В 2021 году расходы федерального бюджета России на выплату пенсий в рамках государственного обеспечения сократят на 2,5 триллиона рублей. Об этом сообщается в пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2021-2023 годы, передает ТАСС.

«Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных: на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению в 2021 году на 2 491,1 миллиона рублей», — говорится в документе.

Ранее в сентябре стало известно, что размер «дыры» в бюджете Пенсионного фонда в будущем году станет рекордным за последние пять лет. Дефицит бюджета ПФР составит 295 миллиардов рублей и будет покрыт за счет собственных накоплений за предыдущие периоды, хранящихся на счетах в Казначействе. По итогам 2019 года ПФР получил профицит бюджета в размере 153,9 миллиарда рублей.

В Минтруде обещают увеличить среднегодовой размер пенсии по старости — до 17 443 рублей.