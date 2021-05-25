Коронавирус помог российскому бизнесу

Пандемия коронавируса и меры российских властей по ее преодолению помогли отечественному бизнесу избавиться от лишних проверок и штрафов, следует из доклада уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова президенту Владимиру Путину, выдержки из которого приводит «Коммерсантъ».

По данным Титова, наложение моратория на налоговые и другие проверки компаний, а также другие меры по снижению административного давления позволили бизнесу в целом в 2020 году сэкономить на выплате штрафов около 200 миллиардов рублей. Их общая сумма снизилась до 42 миллиардов.

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С учетом того, что в России на данный момент зарегистрировано 3,4 миллиона компаний, экономия в расчете на каждую из них составила 60 тысяч рублей, пишет издание.

Также Титов напомнил о созданном по его инициативе Индексе административного давления. Он, по словам омбудсмена, позволил улучшить ситуацию в регионах, в частности, в Калужской и Орловской областях и в Москве.

При этом позитивная динамика, по словам Титова, связана не только с пандемией коронавируса. Так, всего с 2010 года число плановых и внеплановых проверок на всех уровнях снизилось на 81 процент.