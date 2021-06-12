Главный защитник российского бизнеса оценил указ Собянина о длинных выходных

Уполномоченный по правам предпринимателей при президенте России Борис Титов оценил указ мэра Москвы Сергея Собянина о введении нерабочих дней с 15 по 19 июня. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, он предрек организациям общепита потери и выразил надежду на то, что ограничительные меры не будут продлены. По словам Титова, если это произойдет, властям нужно подготовить для ресторанов и кафе финансовые резервы или изменить отношение к необходимости всеобщей вакцинации.

Он отметил, что согласно последним опросам, локдаун является одним из самых нежелательных вариантов развития событий для бизнеса.

Ранее 12 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил дни с 15 по 19 июня нерабочими из-за сложной ситуации с коронавирусом. Решение касается предприятий и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным дням (воскресеньям). В организациях общественного питания, ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей ночью — с 23:00 до 06:00, кроме обслуживания навынос.

Комментируя указ Собянина, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что таким образом мэр Москвы реализует свои особые полномочия.

За минувшие сутки в Москве выявили 6701 случай заражения COVID-19, что стало максимальным значением с начала 2021 года.