В Кремле прокомментировали указ Собянина о длинных выходных

В Кремле назвали указ мэра Москвы Сергея Собянина о длинных выходных, введенных в Москве с 15 по 19 июня, реализацией полномочий региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Главы регионов реализуют свои особые полномочия», — прокомментировал новый указ о нерабочих днях в столице Песков.

12 июня мэр Москвы Сергей Собянин объяснил необходимость длинных нерабочих дней в Москве. По словам градоначальника, продолжительные выходные помогут приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей. Он добавил, что сейчас погода в столице больше напоминает весну, чем лето, поэтому сезонный эпидемиологический пик сдвинулся с мая на первый месяц лета.

Ранее стало известно, что Собянин объявил нерабочими дни с 15 по 19 июня. Решение касается предприятий и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным дням (воскресеньям).