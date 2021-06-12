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В Кремле прокомментировали указ Собянина о длинных выходных

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Кремле назвали указ мэра Москвы Сергея Собянина о длинных выходных, введенных в Москве с 15 по 19 июня, реализацией полномочий региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Главы регионов реализуют свои особые полномочия», — прокомментировал новый указ о нерабочих днях в столице Песков.

12 июня мэр Москвы Сергей Собянин объяснил необходимость длинных нерабочих дней в Москве. По словам градоначальника, продолжительные выходные помогут приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей. Он добавил, что сейчас погода в столице больше напоминает весну, чем лето, поэтому сезонный эпидемиологический пик сдвинулся с мая на первый месяц лета.

Ранее стало известно, что Собянин объявил нерабочими дни с 15 по 19 июня. Решение касается предприятий и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным дням (воскресеньям).

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