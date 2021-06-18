Собянин заявил о необходимости повторной вакцинации в Москве

Людям, которые прошли вакцинацию от коронавируса, необходимо сделать повторную прививку, так как у них кончились антитела, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Информация об этом размещена на сайте мэра столицы.

В сообщении отмечается, что начать ревакцинацию в Москве сейчас необходимо. «Я знаю об этой проблеме, и сам в порядке эксперимента недавно сделал ревакцинацию. Ведь я еще в прошлом мае до начала испытаний первым сделал прививку», — рассказал мэр столицы.

Подчеркивается, что жители Москвы смогут пройти повторную вакцинацию первым компонентом той вакцины, которая применялась ранее.

Ранее 17 июня мэр столицы заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается. Он добавил, что динамика распространения инфекции в мегаполисе оказалась неожиданной, так как иммунитет есть более чем у 60 процентов горожан. В связи с этим власти столицы находятся близко к введению дополнительных коронавирусных ограничений.