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Собянин заявил о необходимости повторной вакцинации в Москве

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Людям, которые прошли вакцинацию от коронавируса, необходимо сделать повторную прививку, так как у них кончились антитела, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Информация об этом размещена на сайте мэра столицы.

В сообщении отмечается, что начать ревакцинацию в Москве сейчас необходимо. «Я знаю об этой проблеме, и сам в порядке эксперимента недавно сделал ревакцинацию. Ведь я еще в прошлом мае до начала испытаний первым сделал прививку», — рассказал мэр столицы.

Подчеркивается, что жители Москвы смогут пройти повторную вакцинацию первым компонентом той вакцины, которая применялась ранее.

Ранее 17 июня мэр столицы заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается. Он добавил, что динамика распространения инфекции в мегаполисе оказалась неожиданной, так как иммунитет есть более чем у 60 процентов горожан. В связи с этим власти столицы находятся близко к введению дополнительных коронавирусных ограничений.

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