Рестораторы Москвы предложили властям эксперимент с открытием COVID-free зон

Представители московского ресторанного бизнеса на встрече с мэром Сергеем Собяниным предложили провести в столице эксперимент с открытием COVID-free зон. Информация об этом размещена на сайте мэра и правительства Москвы.

В сообщении уточняется, что рост заболевающих коронавирусом поставил вопрос о «возможности полноценного функционирования ресторанов, кафе и баров». В прошлом году это привело к полному закрытию заведений, сокращению сотрудников и убыткам для всей отрасли.

«Главным санитарным врачом города Москвы было принято решение об обязательной вакцинации, в первую очередь в сфере услуг, в торговле, в общественном питании...Я вам скажу, что это очень непростое решение, тем не менее мы понимаем, что без быстрой массовой вакцинации нам сбить эту волну просто не удастся», — отметил Собянин на встрече.

Рестораторы поддержали решения властей, направленные на остановку распространения коронавируса, и предложили мэру провести эксперимент со свободными от COVID-19 общественными зонами. Предполагается, что в таких зонах сотрудники предприятий пройдут вакцинацию. Также одним из условий будет организация контроля документов, удостоверяющих прохождение вакцинации или наличие отрицательного ПЦР-теста.

В среду, 16 июня, главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала вакцинировать 60 процентов горожан, работающих в сферах торговли, оказания услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования и здравоохранения. Штраф за невыполнение требований составит до 50 тысяч для индивидуальных предпринимателей и до 300 тысяч рублей для организаций. В случае повторных нарушений сумма штрафа может дойти до миллиона рублей, также предусмотрена приостановка работы на три месяца.