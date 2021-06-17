Решение властей Москвы о лишении зарплат непривитых сотрудников опровергли

Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов опроверг информацию о том, что власти столицы разрешили отстранять без зарплаты непривитых от коронавируса сотрудников. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Нет, это неправильно поняли. Брали комментарий, как всегда, а потом все перепутали между собой, и эта информация вышла», — сказал Миронов.

Он пояснил, что московские власти не могут одобрить или не одобрить «что-то подобное», поскольку не имеют к этому юридического отношения. «Я прокомментировал, что на основании требований санитарного врача о эпидемиологической ситуации работодатель может отстранять сотрудников без сохранения зарплаты», — отметил омбудсмен.

По его словам, если работодатель решит оставить невакцинированного сотрудника, то ему могут выписать штраф до миллиона рублей либо закрыть заведение на 90 дней. Поэтому предприниматель имеет право на отстранение такого работника, уточнил Миронов.

Ранее 17 июня сообщалось, что московские власти одобрили предложение бизнес-сообщества лишать зарплаты сотрудников, не привитых от коронавируса. Утверждалось также, что предприниматель не будет наказан, если не допустит к работе непривитого работника и не заплатит ему денег.

В среду, 16 июня, главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала вакцинировать 60 процентов горожан, работающих в сферах торговли, оказания услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования и здравоохранения. Штраф за невыполнение требований составит до 50 тысяч для индивидуальных предпринимателей и до 300 тысяч рублей для организаций. В случае повторных нарушений сумма штрафа может дойти до миллиона рублей, также предусмотрена приостановка работы на три месяца.