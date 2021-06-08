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Минздрав прояснил вопрос о повторной вакцинации привитых «Спутником V»

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Фото: Эдуард Корниенко / Reuters

В Министерстве здравоохранения России прояснили вопрос о повторной вакцинации людей, получивших прививку от коронавируса препаратом «Спутник V». Об этом во вторник, 8 июня, сообщается на сайте ведомства.

«Обе вакцины — "Спутник V" и "Спутник Лайт" — могут эффективно использоваться для ревакцинации, в том числе тех граждан, кто изначально прививался ими», — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что препарат «Спутник Лайт» успешно прошел испытания на эффективность для лиц 18 до 60 лет и показан к применению в этой возрастной группе. У людей более старшего возраста применяется вакцина «Спутник V», разрешенная к применению у всех совершеннолетних граждан.

Ранее 8 июня заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев в ходе пленарного заседания в Госдуме предупредил, что привившимся российской вакциной «Спутник V» в будущем может понадобиться ревакцинация с использованием другого препарата.

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