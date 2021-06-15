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Названы сроки одобрения «Спутника V» в Евросоюзе

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Фото: Alberto Lingria / Reuters

Директор итальянского научно-исследовательского института «Спалланцани» Франческо Вайя предположил, что медицинские власти Евросоюза одобрят российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в июле, сообщает РИА Новости.

В настоящий момент «Спутник V» проходит процедуру постепенной экспертизы Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА). По мнению эксперта, итальянские власти требуют EMA ускорить рассмотрение российской вакцины.

Вайя назвал возможные сроки одобрения «Спутника V»: он считает, что «июль мог стать адекватной датой для того, чтобы дать ответ на запрос Российского фонда». «Чем больше у нас вакцин, тем лучше», — подчеркнул эксперт.

Ранее Польша рассказала о возможности признать «Спутник V». Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий подчеркнул, что власти будут руководствоваться решением ЕМА.

Вакцина «Спутник V», созданная национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, была зарегистрирована в августе 2020 года. На данный момент препарат одобрен для использования в 67 странах с общим населением более 3,4 миллиарда человек.

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