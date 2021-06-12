Словакия отказалась закупать новые партии «Спутника V»

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок заявил об отказе республики закупать новые партии российской вакцины против коронавируса «Спутник V» после получения 1 марта первой партии препарата. Об этом сообщает ТАСС.

В интервью телеканалу France 24 Корчок, чьи слова привело информационное агентство TASR, рассказал, что население Словакии не проявило ожидаемого интереса к вакцинации «Спутником V». При этом, по его словам, жители страны в целом теряют интерес к вакцинации, независимо от предлагаемых препаратов.

Глава МИД республики подчеркнул, что власти должны активизировать кампанию по вакцинации и стимулировать граждан делать прививки, поскольку от этого зависит свобода их передвижения.

Правительство Словакии одобрило использование «Спутника V» 26 мая, вакцинация в стране началась 7 июня.

На данный момент российскую вакцину зарегистрировали около 60 стран. Помимо России, производство вакцины ведется или готовится в Бразилии, Казахстане, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Индии, Южной Корее, Китае, Германии, Италии и Египте.