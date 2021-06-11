В Греции одобрили въезд привитых «Спутником V» туристов

Национальный комитет по вакцинации в Греции одобрил въезд в страну туристов, привитых российской вакциной против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщила член комиссии эпидемиологов, профессор Афинского национального университета имени Каподистрии Вана Папаевангелу, передает РИА Новости.

По словам Папаевангелу, при въезде в Грецию туристы старше шести лет должны предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия, свидетельства о вакцинации или о недавно перенесенной коронавирусной инфекции.

Как рассказала член комиссии, на заседании были представлены сторонние вакцины, прививка которыми требуется для въезда в Грецию, кроме уже одобренных Евросоюзом и ЕМА (Европейским агентством по лекарственным средствам). В результате комитет утвердил препараты Novavax, Sinovac/BioNTech, «Спутник V», Sinopharm и Cansino Biologics.

Ранее в мае стало известно о планах Греции принимать путешественников, вакцинированных препаратом «Спутник V». Как заявил министр туризма страны Харис Теохарис, российская прививка оказывает «непосредственное влияние на туристические рынки».

5 июня власти Греции продлили разрешение на въезд неограниченного количества россиян до 14 июня. От туристов из России по-прежнему требуется наличие у них свидетельства о вакцинации от коронавируса, или отрицательного результата ПЦР-теста, или справки о перенесенном COVID-19 и наличии антител.