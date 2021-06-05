Греция продлила разрешение на въезд для россиян

Власти Греции продлили разрешение на въезд неограниченного количества россиян до 14 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой греческий правительственный вестник.

Уточняется, что от россиян по-прежнему требуется наличие у них свидетельства о вакцинации от коронавируса, или отрицательного результата ПЦР-теста, или справки о перенесенном COVID-19 и наличии антител.

Туристы, которым разрешен въезд в Грецию, могут попасть в страну через международные аэропорты, морские порты Патры, Игуменица и острова Керкира (Корфу), контрольно-пропускные пункты в местечках Промахонас и Орменио круглосуточно, а также в местечке Эвзони и Нимфея с 07:00 до 23:00 часов.

Ранее сообщалось, что Греция с открытием для туризма будет принимать привитых от коронавируса российской вакциной «Спутник V» и китайским препаратом. По словам министра туризма Хариса Теохариса, Греция готова принимать иностранные вакцины, поскольку они «оказывают непосредственное влияние на туристические рынки»