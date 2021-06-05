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Азербайджан смягчил правила въезда для россиян

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Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

В Азербайджане смягчили требования к прибывающим в страну гражданам России и Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение кабинета министров.

С 10 июня россиянам и туркам не понадобится специальное разрешение от Оперативного штаба для пересечения границы. Совершеннолетним необходимо будет только предъявить документ, подтверждающий полную вакцинацию от коронавируса или выздоровление, а также отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до полета. У лиц младше 18 лет запросят только справку об отсутствии COVID-19.

Для жителей других стран ранее введенное требование о специальном разрешении от Оперативного штаба остается актуальным. Как пояснили в кабмине Азербайджана, смягчение режима в отношении граждан России и Турции обусловлено стабильной эпидемиологической ситуацией в этих странах.

Ранее президент России Владимир Путин назвал примерный срок, когда россияне смогут более свободно выезжать за рубеж. По его словам, это будет возможно уже с сентября.

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