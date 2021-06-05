Путин назвал примерный срок свободного выезда россиян за рубеж

Президент России Владимир Путин назвал примерный срок, когда россияне смогут более свободно выезжать за рубеж. По его словам, это будет возможно уже с сентября, передает ТАСС.

Как отметил российский глава, примерно к этому времени в стране будет достигнут уровень иммунизации около 60 процентов. «Только после этого можно будет говорить о более широком доступе на нашу территорию, и что наши граждане тоже смогут ездить более свободно в другие страны, в том числе европейские», — добавил он.

Однако европейским регуляторам следует признать, что «люди, привитые нашими вакцинами, ничем не отличаются от тех, кто привит Moderna или Pfizer», подчеркнул президент. Он предположил, что ложные обвинения в отношении российского препарата формулируются в целях конкурентной борьбы.

В мае Владимир Путин заявил, что власти будут наблюдать за ситуацией с коронавирусом за рубежом и на основании этого принимать решение об открытии границ. Он добавил, что власти заинтересованы в том, чтобы граждане России могли свободно передвигаться и отдыхать за рубежом.