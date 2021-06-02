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Путин заявил о «вкладывании копеечки» для развития туризма в регионе России

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Фото: Сергей Ильин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил о необходимости «вкладывания копеечки» для развития туризма на Дальнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства прокомментировал доклад вице-премьера Дмитрия Чернышенко о развитии туризма на Камчатке, призвав обратить внимание на финансирование региона.

«Здесь копеечку надо вкладывать в инфраструктуру, постепенно, аккуратненько. По плану просто работать, да и все», — добавил Путин.

Ранее, в мае, вице-премьер Дмитрий Чернышенко осмотрел туристические тропы Камчатки, после того как глава государства Владимир Путин обратил внимание на одно из высказываний чиновника по этой теме. В частности, Чернышенко выяснил, что туристический поток в Долине гейзеров можно увеличить без воздействия на природу — по его словам, уже в этом году он может вырасти на 20 процентов.

19 мая Путин заявил, что его задела одна фраза курирующего туризм Чернышенко в ходе онлайн-совещания по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию. Глава государства во время выступления вице-премьера пометил его высказывание о Долине гейзеров на Камчатке. «Сказали: "Там больше народа нельзя допустить — они там все вытопчут". Ничего плохого вы не имели в виду, это понятно. Но как-то это меня задело все же», — пояснил российский лидер.

Позднее Мишустин поручил Чернышенко вылететь на Дальний Восток, чтобы на месте разобраться с развитием туристического потенциала Камчатки. Премьер-министр поручил продумать и организовать беспрепятственное посещение Долины гейзеров туристами, а также разработать концепцию развития туризма в Кроноцком государственном биосферном заповеднике.

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