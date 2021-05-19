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Путина задела одна фраза вице-премьера

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил, что его задела одна фраза курирующего туризм вице-премьера Дмитрия Чернышенко в ходе онлайн-совещания по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию. Соответствующий фрагмент мероприятия опубликован в Telegram-канале журналистов кремлевского пула.

Глава государства во время выступления Чернышенко пометил его высказывание о Долине гейзеров на Камчатке. «Сказали: "Там больше народа нельзя допустить — они там все вытопчут". Ничего плохого вы не имели в виду, это понятно. Но как-то это меня задело все же», — пояснил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что слова вице-премьера прозвучали будто бы «о людях, которых мы там не хотим видеть». «Надо относиться [к ним] не как к чужим, а как к своим», — заключил президент.

17 декабря прошлого года Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции заметил, что ненормативную лексику, описывая жизненные обстоятельства, можно заменить словом «редиска». Таким образом он ответил лидеру группы «Ленинград», генеральному продюсеру телеканала RTVI Сергею Шнурову на вопрос о том, как простому человеку описывать жизнь, не используя мат.

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