Россия
 
Последние новости
В США решили запретить признание суверенитета России над Крымом
На Украине задержали двух самых влиятельных воров в законе после слов Зеленского
В мозге человека обнаружили неизвестное явление
В женских колониях собрались открыть дома ребенка для родивших арестанток
За ввоз электромобилей в Россию заставят платить
Туктамышева показала фото в платье с глубоким декольте
В Крыму нашли квартиру за миллиард рублей
Пассажира самолета оштрафовали на 3,8 миллиона рублей из-за нескольких действий
Байдена упрекнули за «подарок» Путину
Новости партнеров

Мишустин дал поручение задевшему Путина одной фразой вице-премьеру

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение своему заместителю Дмитрию Чернышенко вылететь на Дальний Восток, чтобы на месте разобраться с развитием туристического потенциала Камчатки, после того как на проблему обратил внимание президент Владимир Путин. Об этом в четверг, 20 мая, сообщает ТАСС.

В частности, глава правительства поручил продумать и организовать беспрепятственное посещение Долины гейзеров туристами, а также разработать концепцию развития туризма в Кроноцком государственном биосферном заповеднике.

Накануне Путин заявил, что его задела одна фраза курирующего туризм вице-премьера Дмитрия Чернышенко в ходе онлайн-совещания по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию. Глава государства во время выступления Чернышенко пометил его высказывание о Долине гейзеров на Камчатке. «Сказали: "Там больше народа нельзя допустить — они там все вытопчут". Ничего плохого вы не имели в виду, это понятно. Но как-то это меня задело все же», — пояснил российский лидер.

В ходе совещания вице-премьер напомнил, что российское правительство намерено рассмотреть вопрос о выделении одного миллиарда рублей на туристическое мастер-планирование в Крыму, на Дальнем Востоке и по Золотому кольцу.

Предыстория: Путина задела одна фраза вице-премьера
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин заявил об осложнении ситуации в мире
В Госдуме оценили реакцию Киева на слова Путина об «анти-России»
Путин обратился к россиянам фразой «будем идти вместе»