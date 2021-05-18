Путин заявил об осложнении ситуации в мире

Ситуация в мире осложняется, речь идет не только о пандемии, но и о терроризме и деградации системы контроля над вооружениями, заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости во вторник, 18 мая.

По его словам, в мире разрастаются застарелые региональные конфликты, в том числе в Афганистане и на Ближнем Востоке.

Глава государства подчеркнул, что Россия открыта для взаимовыгодного партнерства, готова работать со всеми странами на принципах равноправия и невмешательства. «РФ призывает страны "пятерки" Совбеза ООН и другие государства к слаженной работе в борьбе с пандемией», — сказал он.

В феврале 2020 года Путин заявлял о нарастающей турбулентности международной обстановки. Он отмечал, что необходимо предпринимать более активные действия, направленные на обеспечение стратегической стабильности.

В октябре прошлого года Путин предложил новую идею по урегулированию ситуации с нарастанием напряженности в Европе после выхода США из договора о размещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД).