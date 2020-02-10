Путин заявил о нарастающей турбулентности обстановки в мире

Президент России Владимир Путин заявил о нарастающей турбулентности международной обстановки. Об этом говорится в поздравительной телеграмме главы государства по случаю Дня дипломатического работника, опубликованной на сайте Кремля в понедельник, 10 февраля.

«Требуются еще более активные действия, направленные на обеспечение стратегической стабильности, формирование справедливого миропорядка», — сказал он.

При этом президент отметил заслуги российских дипломатов на различных направлениях, в частности, сирийском урегулировании.

5 февраля Путин заявил, что человечество приблизилось к опасной черте в связи с региональными конфликтами и разрушением системы контроля над вооружениями.

В декабре 2018 года российский лидер заявил, что угрозу ядерной войны недооценивают. По его словам, речь идет не о выдуманной опасности. Он указал на проблемы в системе сдерживания вооружений.

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