Путин назвал главных борцов с терроризмом

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) назвал страны, которые внесли наибольший вклад в борьбу с терроризмом в Сирии. Его слова передает РИА Новости в воскресенье, 10 июня.

«Благодаря слаженным действиям России, сирийского правительства, Ирана, Турции, других партнеров, включая Казахстан, удалось в значительной мере подавить террористическую активность в этой стране», — сказал российский лидер.

По данным Путина, сейчас территории Сирии, где проживает 90 процентов населения страны, находятся под контролем Дамаска.

Он подчеркнул, что правительство сирийского президента Башара Асада следует всем договоренностям, достигнутым в январе в Сочи на Конгрессе национального сирийского диалога, и уже направило предложения по составу Конституционного комитета для подготовки новой Конституции страны.

Ранее сообщалось, что Путин назвал борьбу с терроризмом приоритетным направлением работы в рамках ШОС и призвал мировое сообщество обратить особое внимание на ситуацию в Афганистане.

Саммит ШОС проходит в китайского прибрежном городе Циндао 9-10 июня, по итогам саммита планируется подписание порядка 20 совместных документов, главным из которых станет Циндаоская декларация.

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