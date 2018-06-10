Путин назвал приоритеты взаимодействия в ШОС

Приоритетным направлением взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества является борьба с терроризмом. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании совета лидеров государств ШОС в расширенном составе, передает РИА Новости.

«Хотел бы подчеркнуть, что приоритетным направлением взаимодействия в рамках ШОС остается борьба с терроризмом, принимаемая сегодня программа по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму определяет ориентиры для сотрудничества в данной области на ближайшие три года, предусматривает проведение совместных учений и контртеррористических операций, налаживание более тесного обмена опытом и оперативной информацией», — заявил Путин.

Российский лидер добавил, что особого внимания требует ситуация в Афганистане. «Важно сообща бороться с исходящей с территории этой страны террористической угрозой, пресекать производство и транзит наркотиков, оказывать помощь Афганистану в деле национального примирения, экономического возрождения и стабилизации», — отметил он.

Саммит ШОС проходит в китайского прибрежном городе Циндао 9-10 июня, по итогам саммита планируется подписание порядка 20 совместных документов, главным из которых станет Циндаоская декларация.

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